زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد لتعزيز أمن الحدود البحرية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار إطلاق "صاروخ أرض-بحر من نوع جديد"، وفق وسائل إعلام رسمية، في إطار جهود تعزيز أمن الحدود البحرية لبلاده.

وأعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا هذا العام، أن سول "عدوها الرئيسي" وأغلقت وكالات مخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، كما هددت بالحرب في حال حصول أدنى انتهاك لأراضيها.

وضاعفت بيونغ يانغ أيضا تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق سلسلة من صواريخ كروز، واختبار "نظام سلاح نووي تحت الماء"، وإطلاق صاروخ بالستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء أنه رصد إطلاق عدة صواريخ كروز من جانب الشمال.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم أشرف على "تقييم اختبار إطلاق صاروخ باداسوري-6 أرض-بحر من النوع الجديد الذي سيتم تجهيز القوات البحرية به".

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب عن "ارتياحه الكبير لنتائج اختبار إطلاق الصاروخ".

وأشارت أن الصواريخ أصابت أهدافها المقصودة بعد أن حلقت فوق بحر الشرق لمدة 1,400 ثانية.

وقال كيم إن كوريا الجنوبية سمحت "لأنواع مختلفة من السفن الحربية بالدخول إلى مياه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للتعدي على سيادتها بشكل خطير"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي تُسمي "خط الحد الشمالي" بشكل رسمي على الإطلاق، وكان هذا الخط مسرحا لاشتباكات سابقة بين الكوريتين.

وانتقد كيم "جهود سول اليائسة للحفاظ على +خط الحد الشمالي+"، متعهدا بأن الشمال "سيدافع بشكل كامل عن سيادته البحرية بقوة السلاح والأفعال، وليس بأي خطاب".

وفي وقت سابق هذا العام، قال كيم إنه لن يعترف بعد الآن بخط الحد الشمالي، ووفقا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس، فقد أشار إلى الحدود الفعلية باعتبارها "حدودا خيالية لا أساس لها في ضوء القانون الدولي".

وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الاسبوع أنها اختبرت نظام تحكم جديد لقاذفة صواريخ متعددة قالت إنه سيكون لها دور "متزايد" في ساحة المعركة.

وأثار إطلاق صواريخ كروز تكهنات بين الخبراء بأن الشمال يختبر الأسلحة قبل شحنها إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.

وعززت بيونغ يانغ وموسكو علاقاتهما في الأشهر الأخيرة، حيث قام كيم بزيارة نادرة إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر.





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