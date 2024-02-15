إسبانيا وإيرلندا تطالبان المفوضية الأوروبية بالتحقيق في التزام اسرائيل بحقوق الإنسان

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل /PNN/ طلبت إسبانيا وإيرلندا، اليوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية للتحقيق بشكل عاجل في احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة "إكس" إن بلاده وإيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان.

وأضاف سانشيز: "نظرا للوضع الحرج في رفح، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة".

وشدد البلدان على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.



