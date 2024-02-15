إسبانيا وإيرلندا تطالبان المفوضية الأوروبية بالتحقيق في التزام اسرائيل بحقوق الإنسان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل /PNN/ طلبت إسبانيا وإيرلندا، اليوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية للتحقيق بشكل عاجل في احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة "إكس" إن بلاده وإيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان.
وأضاف سانشيز: "نظرا للوضع الحرج في رفح، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة".
وشدد البلدان على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.
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