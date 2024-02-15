مؤسسة حقوقية: الأسيرات يعشن بـ مقابر للأحياء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 60 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يعشن أوضاعا مأساوية، ناقلة عن إحدى الأسيرات قولها إن سجنهن أشبه بـ "مقابر للأحياء".
وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرات "معزولات بشكل تام عن العالم الخارجي، ولا يوجد أي تواصل أو زيارات، وهناك قيود كبيرة على زيارة المحامين"، وحذّرت من أن "الأسرى في خطر حقيقي".
ويعتقل الاحتلال في سجونه 70 أسيرة، حسب بيان سابق للهيئة.
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