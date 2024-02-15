مؤسسة حقوقية: الأسيرات يعشن بـ مقابر للأحياء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 60 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يعشن أوضاعا مأساوية، ناقلة عن إحدى الأسيرات قولها إن سجنهن أشبه بـ "مقابر للأحياء".



وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرات "معزولات بشكل تام عن العالم الخارجي، ولا يوجد أي تواصل أو زيارات، وهناك قيود كبيرة على زيارة المحامين"، وحذّرت من أن "الأسرى في خطر حقيقي".



ويعتقل الاحتلال في سجونه 70 أسيرة، حسب بيان سابق للهيئة.

