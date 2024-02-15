الأرصاد: أمطار غزيرة ورعد في طريقها إلى المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس باردة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تهطل الأمطار بين الحين والآخر في العديد من المناطق وفق الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه من المتوقع ان تكون غزيرة أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ومع ساعات الليل تضعف شدة هطول المطر على المناطق الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها.



كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.