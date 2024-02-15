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برنامج الأغذية يحذر من ارتفاع الجوع في الضفة الغربية

2/15/2024 12:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد عنف الاحتلال، وتقييد حركة الأفراد في الضفة الغربية، "يزيد الجوع بين الفلسطينيين".


وأشار البرنامج أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد الوضع في الضفة "تدهورا سياسيا واقتصاديا، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل".


فقد أدت "القيود المتزايدة من الاحتلال على الحركة" إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق.


وأكد أن ذلك أدى -أيضا- إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع كذلك.

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