برنامج الأغذية يحذر من ارتفاع الجوع في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد عنف الاحتلال، وتقييد حركة الأفراد في الضفة الغربية، "يزيد الجوع بين الفلسطينيين".
وأشار البرنامج أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد الوضع في الضفة "تدهورا سياسيا واقتصاديا، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل".
فقد أدت "القيود المتزايدة من الاحتلال على الحركة" إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق.
وأكد أن ذلك أدى -أيضا- إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع كذلك.
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