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شهيد وإصابات في قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي بخان يونس

2/15/2024 12:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتقى فلسطيني وأصيب آخرون بينهم بجروح خطيرة، جراء استهداف قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأكدت مصادر أن فلسطينيا ارتقى شهيدا وأصيب عدد آخر بجروح عدد منها خطيرة، جراء استهداف الاحتلال قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، عقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه.


كما أجبرت قوات الاحتلال عددا من النازحين وأطباء وممرضين، على إخلاء المجمع، والتوجه إلى رفح، واعتلقت العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول إلى رفح.
وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المجمع لليوم الـ25 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.


ولليوم الـ132، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا، في حصيلة غير نهائية، أكثر 28473 شهيدا و68146 مصابا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.


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