نيويورك تايمز: بايدن يمنع ترحيل آلاف الفلسطينيين في أميركا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مذكرة أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يستخدم سلطته التنفيذية لحماية آلاف الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.
وقالت الصحيفة إن حوالي 6000 فلسطيني مؤهلون للحصول على التأجيل بموجب برنامج الهجرة المسمى "المغادرة القسرية المؤجلة".
وأضافت أن بايدن استند في اتخاذ هذه الخطوة إلى الخطر الذي يتعرض له المدنيون في غزة.
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