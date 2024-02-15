Thursday, 15 February 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيويورك تايمز: بايدن يمنع ترحيل آلاف الفلسطينيين في أميركا

2/15/2024 12:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مذكرة أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يستخدم سلطته التنفيذية لحماية آلاف الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.


وقالت الصحيفة إن حوالي 6000 فلسطيني مؤهلون للحصول على التأجيل بموجب برنامج الهجرة المسمى "المغادرة القسرية المؤجلة".


وأضافت أن بايدن استند في اتخاذ هذه الخطوة إلى الخطر الذي يتعرض له المدنيون في غزة.


MENAFN15022024000208011052ID1107854539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث