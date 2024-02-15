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القمة العالمية للحكومات في دبي تختتم أعمالها

2/15/2024 12:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت القمة العالمية للحكومات بدبي فعالياتها، أمس الأربعاء، والتي عقدت لثلاثة أيام، تحت شعار:“استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، و85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، شهدوا أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.


يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 شهدت عقد 15 منتدى عالمياً ركزت على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، وجرى تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وشملت قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمية، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، وغيرها من المؤسسات.

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