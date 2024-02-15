القمة العالمية للحكومات في دبي تختتم أعمالها

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 شهدت عقد 15 منتدى عالمياً ركزت على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، وجرى تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وشملت قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمية، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، وغيرها من المؤسسات.

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