تدهور الوضع الصحي للصحفي مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهد الوضع الصحي لمراسل الجزيرة الزميل إسماعيل أبو عمر تدهورا خلال الساعات الماضية، بعد تجدد النزيف في ساقه اليسرى.



ومن المقرر أن يجري الأطباء في المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان بونس عملية جراحية طارئة للزميل إسماعيل لوقف النزيف، كما يحتاج إلى نقل دم إضافي نتيجة استمرار النزيف.



كما يصف الأطباء وضع المصور الصحفي أحمد مطر بالخطير، وهو الآن يرقد في غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرأس واستخراج شظية من رأسه.



وكان الزميل إسماعيل والمصور الصحفي أحمد مطر أصيبا الثلاثاء الماضي بقصف مسيّرة إسرائيلية على منطقة ميراج شمال رفح.



في سياق متصل، قال محمد الأسطل، طبيب مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر، إن إسماعيل أُدخل إلى العناية المركزة بسبب استمرار النزيف. وأضاف أن وضعه حرج وأن هناك صعوبات تواجه الطاقم الطبي في تقديم العلاج له؛ من أبرزها: نقص الإمكانات الطبية.

