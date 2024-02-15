انخفاض أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 81.26 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يعادل 0.5% إلى 76.28 دولار للبرميل.
وخسر الخامان أكثر من دولار للبرميل يوم أمس الأربعاء، بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2022.
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