انخفاض أسعار النفط عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 81.26 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يعادل 0.5% إلى 76.28 دولار للبرميل.



وخسر الخامان أكثر من دولار للبرميل يوم أمس الأربعاء، بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2022.

