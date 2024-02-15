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الذهب عالمياً يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين

2/15/2024 12:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الخميس، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن بيانات التضخم لشهر كانون الثاني الماضي، والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.


وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 كانون الأول، أمس الأربعاء، حيث سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.


وتراجع الذهب نحو 1.4% بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من كانون الأول.


وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها اليوم، وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غداً الجمعة.

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