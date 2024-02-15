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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم العين

2/15/2024 12:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس ومخيم العين.


وذكرت مصادر أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من شارع عصيرة شمالا، وداهم جنود الاحتلال إحدى العمارات في شارع السكة غربي المدينة، واقتحمت مخيم العين وسيرت دوريات راجلة، كما داهم الجنود عددا من المنازل في المخيم، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.


وفي وقت لاحق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية للمدينة، حيث اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من جهة بيت وزن غربا.


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