قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم العين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس ومخيم العين.
وذكرت مصادر أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من شارع عصيرة شمالا، وداهم جنود الاحتلال إحدى العمارات في شارع السكة غربي المدينة، واقتحمت مخيم العين وسيرت دوريات راجلة، كما داهم الجنود عددا من المنازل في المخيم، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
وفي وقت لاحق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية للمدينة، حيث اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من جهة بيت وزن غربا.
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