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توترات البحر الأحمر ترفع تكاليف شحن الحاويات بشكل جنوني

2/15/2024 12:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت تكاليف شحن الحاويات في العالم بشكل جنوني وكبير، وفقاً لبيانات الشحن العالمية الشهرية، التي تم الإعلان عنها للشهر الماضي.

وارتفعت تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية إلى أوروبا بأكثر من 70% الشهر الماضي، وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر.


كما ارتفع متوسط تكلفة الشحن لحاوية 40 قدماً بنسبة 72% على أساس شهري، ليصل إلى 3262 دولار.


وزادت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 3.5 % على أساس شهري، كما زادت التكاليف إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 6%.


وزادت نفقات الشحن إلى اليابان بنسبة 13.5 %، وارتفعت نفقات الشحن إلى الصين بنسبة 2.4 %.


ولا تزال التوترات في اوجها على طول طريق الشرق الأوسط الحيوي، حيث يشن الحوثيون في اليمن ضربات على السفن في البحر الأحمر.

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