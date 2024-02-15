الدولار يستقر والين يرتفع رغم انكماش اقتصاد اليابان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات، اليوم الخميس، المبكرة، مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يعلق فيه مسؤولو البنك المركزي على بيانات التضخم.
وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار رغم تعرضه لضغوط جديدة هذا الأسبوع إذ أظهرت بيانات انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.
وأثارت بيانات التضخم الأميركية توقعات بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام.
MENAFN15022024000208011052ID1107854532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.