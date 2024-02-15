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الدولار يستقر والين يرتفع رغم انكماش اقتصاد اليابان

2/15/2024 12:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات، اليوم الخميس، المبكرة، مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يعلق فيه مسؤولو البنك المركزي على بيانات التضخم.


وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار رغم تعرضه لضغوط جديدة هذا الأسبوع إذ أظهرت بيانات انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.


وأثارت بيانات التضخم الأميركية توقعات بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام.

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