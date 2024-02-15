مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - اسماء
التاريخ
2/15/2024 12:07:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة، العشرات من المرشحين والمرشحات لاستكمال إجراءات التعيين.
وبحسب الإعلان المنشور في الصحف اليومية، فإنه على المرشحين التواجد في مبنى الوزارة الكائن في طبربور، وكل من يتخلف عن استكمال الأوراق يعد مستنكفًا عن العمل.
وتاليًا الأسماء:
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