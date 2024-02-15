مدعوون لإجراء الفحص الفني في صندوق المعونة

مدعوون لإجراء الفحص الفني في صندوق المعونة
التاريخ
2/15/2024 12:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا صندوق المعونة الوطني الأشخاص المدرجة أسمائهم أدناه مراجعة مبنى الادارة العامة للصندوق / قسم إدارة الموارد البشرية الكائن في عرجان بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر دوار الداخلية بجانب وزارة التنمية الاجتماعية وذلك لإجراء الفحص الفني لشاغري وظيفة سائق / محافظة العاصمة والمعلن عنها مسبقاً ، وذلك حسب الموعد المحدد إزاء كل اسم أدناه :
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