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مدعوون لإجراء الفحص الفني في صندوق المعونة

2/15/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا صندوق المعونة الوطني الأشخاص المدرجة أسمائهم أدناه مراجعة مبنى الادارة العامة للصندوق / قسم إدارة الموارد البشرية الكائن في عرجان بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر دوار الداخلية بجانب وزارة التنمية الاجتماعية وذلك لإجراء الفحص الفني لشاغري وظيفة سائق / محافظة العاصمة والمعلن عنها مسبقاً ، وذلك حسب الموعد المحدد إزاء كل اسم أدناه :








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