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وزارة الصحة تصدر قرارا بأولوية وصف الدواء المحلى للمرضى بديلا عن المستورد

2/14/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا رقم 44 لسنة 2024
جاء مضمونة أن يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزارة
أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.










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