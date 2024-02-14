وزارة الصحة تصدر قرارا بأولوية وصف الدواء المحلى للمرضى بديلا عن المستورد

(MENAFN
- Youm7) أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا رقم 44 لسنة 2024
جاء مضمونة أن يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزارة
أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.
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