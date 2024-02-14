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المدارس توجه إنذارا بالفصل للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب

2/14/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت المدارس الثانوى إنذارات للطلاب الذين اقتربوا من تحقيق نسبة الغياب المتصلة وهى 30 يوما منفصلة و15 يوما متصلة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بفصل الطلاب إن لم يعودا الطلاب للمدرسة ويقطعوا الغياب بالحضور يومياً.



فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس.





وطالبت الوزارة بالعمل على جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.
















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