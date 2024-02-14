المدارس توجه إنذارا بالفصل للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب

(MENAFN
- Youm7) وجهت المدارس الثانوى إنذارات للطلاب الذين اقتربوا من تحقيق نسبة الغياب المتصلة وهى 30 يوما منفصلة و15 يوما متصلة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بفصل الطلاب إن لم يعودا الطلاب للمدرسة ويقطعوا الغياب بالحضور يومياً.
فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس.
وطالبت الوزارة بالعمل على جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.
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