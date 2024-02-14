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معابد وبالون ومراكب نيلية.. السياح يستمتعون بشتاء الأقصر.. صور

2/14/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Youm7)
تشهد المزارات السياحية والأثرية حول محافظة الأقصر ، حالة من الإقبال السياحى الكبيرة فى تلك الأيام تزامناً مع أيام وليالي الموسم السياحى الشتوى الأكثر دفئاً فى العالم بأكمله، حيث يوجد تحسن كبير بحالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمعابد طوال اليوم، ويزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي.



ومن جانبه صرح صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه تشهد المعالم الآثرية بالأقصر حالة من الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، حيث يزور السياح معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت ورحلات البالون الطائر، كما تتوافد الأفواج السياحية للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر، والتي تشهد أكبر خطة للتطوير والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار.



وأضاف مدير معابد الكرنك، لـ"اليوم السابع"، إن معبد الكرنك يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، مؤكداً على إن تلك الطفرة السياحية تأتي في ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيد مصرية خالصة، وكذلك عشق السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية.





سائحة سعيدة قبل الإنطلاق فى رحلة نيلية بالأقصر



زيارات مميزة للسائحين فى مقابر البر الغربى



زيارات سياح العالم لمقابر وادى الملوك والملكات



السياح داخل مقبرة الملك توت عنخ امون



جانب من الزيارات السياحية لتمثالى ممنون



اقبال كبير من السائحين على معبد الأقصر ليلاً



اقبال السائحين على رحلات البالون الطائر















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