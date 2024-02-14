معابد وبالون ومراكب نيلية.. السياح يستمتعون بشتاء الأقصر.. صور

(MENAFN
- Youm7)
تشهد المزارات السياحية والأثرية حول محافظة الأقصر ، حالة من الإقبال السياحى الكبيرة فى تلك الأيام تزامناً مع أيام وليالي الموسم السياحى الشتوى الأكثر دفئاً فى العالم بأكمله، حيث يوجد تحسن كبير بحالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمعابد طوال اليوم، ويزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي.
ومن جانبه صرح صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه تشهد المعالم الآثرية بالأقصر حالة من الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، حيث يزور السياح معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت ورحلات البالون الطائر، كما تتوافد الأفواج السياحية للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر، والتي تشهد أكبر خطة للتطوير والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار.
وأضاف مدير معابد الكرنك، لـ"اليوم السابع"، إن معبد الكرنك يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، مؤكداً على إن تلك الطفرة السياحية تأتي في ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيد مصرية خالصة، وكذلك عشق السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية.
سائحة سعيدة قبل الإنطلاق فى رحلة نيلية بالأقصر
زيارات مميزة للسائحين فى مقابر البر الغربى
زيارات سياح العالم لمقابر وادى الملوك والملكات
السياح داخل مقبرة الملك توت عنخ امون
جانب من الزيارات السياحية لتمثالى ممنون
اقبال كبير من السائحين على معبد الأقصر ليلاً
اقبال السائحين على رحلات البالون الطائر
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