الأردن: بقاء الأونروا يحقق مصلحتنا ومصلحة فلسطين

MENAFN - Youm7) أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، أن الأردن من أوائل الدول المستمرة والملتزمة بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرا إلى أنه لمصلحة الأردن وفلسطين يجب أن تبقى هذه المؤسسة موجودة ومستمرة بعملها.

وأضاف المبيضين - في تصريحات إعلامية الأربعاء أن القرار الحكومي المتعلق بإعفاء وكالة"الأونروا" من أثمان الكتب المدرسيّة للأعوام (2019-2023) البالغة قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار هو دعم مستحق لتغطية نفقات طباعة الكتب.



ولفت إلى أن الحكومة حوّلت - في وقت سابق - نحو 3 ملايين دينار منذ بداية حرب غزة الراهنة للقيام بإمكانياتها وواجبتها في الأردن.



وقرّر مجلس الوزراء - في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة - إعفاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أثمان الكتب المدرسيّة للأعوام (2019-2023) البالغة قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار، وكان مجلس الوزراء، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قرّر في شهر تشرين الأوّل الماضي تخصيص 3 مبلغ ملايين دينار دعما لموازنة الأونروا.

وتابع المبيضين: "من شأن الدعم أن يوفر الاستدامة المطلوبة لأعمال الوكالة بوصفها جهة راعية وأساسية ومحورية لخدمة اللاجئين من شأنه أن يفيد قطاع التعليم لكن أيضا هناك قطاعات أخرى تحتاج إلى الدعم في قطاع التعليم نفسه، منها رواتب المعلمين والمعلمات واستدامة الخدمات والمدارس الموجودة في الأردن أيضا".

وقال المبيضين: "نتحدث عن 61 مدرسة ونحو 113 ألف طالب وطالبة و4500 معلم ومعلمة وهناك أيضا طلاب كليات مجتمع نتحدث عن 1450 طالب كلية علوم تربوية إلى جانب المراكز الصحية والخدمية الموجودة والجوانب الإغاثية".



وأشار إلى أن الملك عبدالله الثاني تحدث أمس في البيت الأبيض عن ضرورة دعم الأونروا بوصفها الجهة الوحيدة والأساسية القادرة على إدامة أعمالها ومساعدة الفلسطينيين في غزة ومساعدة سكان المخيمات الموجودة في الأردن أيضا.



ولفت إلى أن أن الدعم الحكومي مهم ومرحلي، لكنه ليس كافيا ولا بد من دعم دولي وحشد استدامة وتدفقات.



وبيّن أن الأونروا لها 25 مركزا صحيا تشرف عليها في الأردن وتخدم حوالي 889 ألف لاجئ مسجلين لديها يتلقون الخدمات الصحية، كما يوجد 26 ألف لاجئة من الحوامل اللواتي يتلقين عملية المساعدة قبل الولادة وبعد الولادة في برنامج الأونروا.



وشدّد المبيضين على أنه حتى لو كانت المزاعم الإسرائيلية صحيحة فيجب ألّا يصيب ذلك عمل المؤسسة المهمة في دعم الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو غزة أو حتى في مخيمات اللاجئين في مناطق عمل المؤسسة.