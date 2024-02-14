البرلمان المغربى وكونجرس الهندوراس يوقعان على مذكرة تفاهم

MENAFN - Youm7) جرى بالعاصمة المغربية الرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين برلمان المملكة المغربية وكونجرس جمهورية الهندوراس.

وذكر بيان للبرلمان المغربي بمجلسيه، أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين المغربيين، راشيد الطالبى العلمى، والنعم ميارة، مع لويس رولاندو ريدوندو غيفارو رئيس كونجرس جمهورية الهندوراس، ونائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك "الفوبريل"، تهدف إلى إنشاء آليات للتعاون والتشاور، وعقد مشاورات منتظمة، ثابتة وبناءة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنسيق الجهود والمواقف وتوحيد الرؤى على مستوى الهيئات البرلمانية والحكومية والقارية والدولية.

كما تنص هذه المذكرة على إنشاء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني، من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين المجلسين، وتعزيز الأنشطة المشتركة وتقوية التعاون التقني بين إدارتي المجلسين.

وأعلن رئيس الكونجرس الهندوراسي عن إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين الهندوراس والمغرب "بهدف تمتين علاقات التعاون والصداقة بين البرلمانين"، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة وآفاق واعدة للتعاون بين البلدين، حيث أكد أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة لإفريقيا، كما أن الهندوراس توجد في قلب قارة أمريكا اللاتينية.

من جهتهما، أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين المغربيين تطلعهما لتوطيد علاقات التعاون البرلماني مع الكونجرس الهندوراسي، وتوثيق التنسيق والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين في إطار منتدى "الفوبريل"، الذي يحظى البرلمان المغربي بصفة عضو ملاحظ به منذ سنة 2014.

يشار الى ان لويس رولاندو ريدوندو يقوم بزيارة للمغرب للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب ـ جنوب الذي ينظمه، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، كل من مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب ـ جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.