جعجع يبحث مع المنسقة الأممية بلبنان المستجدات المحلية والإقليمية

MENAFN - Youm7) بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، المستجدات المحلية والإقليمية، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، وذلك خلال لقائهما اليوم في معراب.

وعبر جعجع خلال اللقاء عن استغرابه مما وصفه بإزدواجية طروحات الفريق الذي يعمد إلى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية بحجة عقد حوار غير ذي جدوى، مستنكرا انفراد فصيل بتقرير مصير اللبنانيين وسلامتهم وأمنهم دون التشاور مع أحد.



ودعا رئيس حزب القوات إلى ضرورة أخذ التوازن الجديد بعين الاعتبار، وألا يعتمد الموفدون الأجانب على الاستماع إلى وجهة نظر واحدة لم تعدْ تمثل أكثرية، باعتبار أن اللبنانيين يرفضون أن يقرّر مصيرهم فريق واحد.



وشدد على أن حزب القوات اللبنانية لن يسمح بالتفريط بما حققه اتفاق الطائف للبنان وما تلاه وأكد عليه من قرارات دولية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ القرارات الدولية كاملة وليس جزئيا.



وأكد على ضرورة ألا تذهب قضية انفجار ميناء بيروت البحري طي النسيان، داعيا لأن يلتفت العالم إلى هذه القضية المحقة ويقف إلى جانب اللبنانيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتحقيق العدالة في هذه الجريمة.