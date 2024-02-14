رئيس وزراء الأردن فى زيارة رسمية إلى اليابان

(MENAFN
- Youm7) يقوم رئيس الوزراء الدكتور الأردنى بشر الخصاونة، بزيارة رسمية إلى اليابان، اليوم، الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، تتناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء الأردنى، أن رئيس الوزراء الأردنى يلتقي خلال الزيارة- التي يرافقه خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان- عددا من المسؤولين اليابانيين لبحث آفاق توسيع التعاون والشراكة بين الأردن واليابان سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وتهدف زيارة الخصاونة إلى اليابان أيضا إلى إجراء مباحثات سياسية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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