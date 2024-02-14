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رئيس وزراء الأردن فى زيارة رسمية إلى اليابان

2/14/2024 11:57:58 PM
(MENAFN- Youm7) يقوم رئيس الوزراء الدكتور الأردنى بشر الخصاونة، بزيارة رسمية إلى اليابان، اليوم، الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، تتناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء الأردنى، أن رئيس الوزراء الأردنى يلتقي خلال الزيارة- التي يرافقه خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان- عددا من المسؤولين اليابانيين لبحث آفاق توسيع التعاون والشراكة بين الأردن واليابان سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وتهدف زيارة الخصاونة إلى اليابان أيضا إلى إجراء مباحثات سياسية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.







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