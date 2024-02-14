إزاى تستخرج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.. المستندات المطلوبة

MENAFN - Youm7) أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، وذلك ضمن عشرات الخدمات المهمة التى تقدمها للمواطنين، منها: (استخراج شهادة بموقف عقار – استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم – الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية).

ويمكن للراغبين في استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية في الجيزة من المركز التكنولوجي ، الحصول على الخدمة بتقديم الأوراق والمستندات التالية..

- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب والأصل للاطلاع.

- المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب للاطلاع.

- توكيل رسمي من المالك/المالكين في حالة الوكالة، عقد الإيجار حال تقديم الطلب من مستأجر، كما يقدم الخطاب الموجه من إحدى الجهات الرسمية في حالة طلب الشهادة لإحدى هذه الجهات.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

يُذكر أنه جارى إنشاء مركز خدمات مصر بهضبة الأهرام بحي الهرم لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، حيث سيسهم المركز في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.