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تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر

2/14/2024 11:57:55 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير.



‎وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى..





العروة المبكرة - أغسطس



1- استمرار فطام المساحات المقرر حصادها فى هذا الشهر لمدة 20-25 يوما حسب نوع التربة.



2- عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.



3- ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها.



4 – حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.





العروة المتوسطة - سبتمبر



1- مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.



2- التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل .



3- متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.





العروة المتأخرة - أكتوبر ونوفمبر



1- الانتظام في عملية الري وأن يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.



2- يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية.



3- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية.



4- التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.












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