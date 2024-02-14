تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر

(MENAFN
- Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير.
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى..
العروة المبكرة - أغسطس
1- استمرار فطام المساحات المقرر حصادها فى هذا الشهر لمدة 20-25 يوما حسب نوع التربة.
2- عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.
3- ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها.
4 – حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.
العروة المتوسطة - سبتمبر
1- مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.
2- التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل .
3- متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.
العروة المتأخرة - أكتوبر ونوفمبر
1- الانتظام في عملية الري وأن يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.
2- يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية.
3- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية.
4- التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.
MENAFN14022024000132011024ID1107854481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.