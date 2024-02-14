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نقابة الأطباء: نتابع اليوم محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية

2/14/2024 11:57:55 PM
(MENAFN- Youm7) قالت النقابة العامة للأطباء
إن النيابة العامة حددت اليوم الخميس جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية، بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات بالطبيب تحتاج لعلاج أكثر من 21 يوما.



وكلف الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة، بحضور التحقيقات فى النيابة، ومتابعة القضية، مشددا على دعم نقابة الأطباء للطبيب المعتدى عليه، لحين الحصول على حقه.



وشدد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة على ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.



وطالب مقرر اللجنة القانونية الدكتور طارق منصور، الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشداً كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك، مشيرا إلى أن النقابة خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوي الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.












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