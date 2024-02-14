نقابة الأطباء: نتابع اليوم محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية

(MENAFN
- Youm7) قالت النقابة العامة للأطباء
إن النيابة العامة حددت اليوم الخميس جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية، بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات بالطبيب تحتاج لعلاج أكثر من 21 يوما.
وكلف الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة، بحضور التحقيقات فى النيابة، ومتابعة القضية، مشددا على دعم نقابة الأطباء للطبيب المعتدى عليه، لحين الحصول على حقه.
وشدد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة على ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وطالب مقرر اللجنة القانونية الدكتور طارق منصور، الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشداً كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك، مشيرا إلى أن النقابة خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوي الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.
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