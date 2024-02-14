ضخ استثمارات فى مطار فيينا الدولى بقيمة 420 مليون يورو بحلول عام 2027

(MENAFN
- Youm7) قررت الحكومة النمساوية ضخ استثمارات جديدة في مطار فيينا الدولي بقيمة 420 مليون يورو بحلول عام 2027.
وقال عضو مجلس إدارة المطار، جونتر أوفنر - في بيان صحفي الأربعاء إن الاستثمارات تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 3 إلى جانب انشاء المزيد من مراكز التسوق والمطاعم بالإضافة إلى بوابات جديدة للحافلات.
وأضاف أن الاستثمارات تشمل زيادة الصالات ونقاط التفتيش الأمنية الجديدة و18 بوابة جديدة للحافلات على مساحة 70 ألف متر مربع موضحا أن مشروع البناء بدأ مرحلة البناء المكثفة مع أعمال الهندسة المدنية.
وأوضح إنه سيتم تمويل المشروع بالكامل من التدفق النقدي المستقبلي دون قروض و من المقرر أن تنتقل العلامات التجارية النمساوية والعالمية الشهيرة ومقدمو الخدمات المتميزون إلي التوسعات الجديدة والتى من المقرر الانتهاء منها في عام ٢٠٢٧.
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