ضخ استثمارات فى مطار فيينا الدولى بقيمة 420 مليون يورو بحلول عام 2027

MENAFN - Youm7) قررت الحكومة النمساوية ضخ استثمارات جديدة في مطار فيينا الدولي بقيمة 420 مليون يورو بحلول عام 2027.

وقال عضو مجلس إدارة المطار، جونتر أوفنر - في بيان صحفي الأربعاء إن الاستثمارات تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 3 إلى جانب انشاء المزيد من مراكز التسوق والمطاعم بالإضافة إلى بوابات جديدة للحافلات.

وأضاف أن الاستثمارات تشمل زيادة الصالات ونقاط التفتيش الأمنية الجديدة و18 بوابة جديدة للحافلات على مساحة 70 ألف متر مربع موضحا أن مشروع البناء بدأ مرحلة البناء المكثفة مع أعمال الهندسة المدنية.

وأوضح إنه سيتم تمويل المشروع بالكامل من التدفق النقدي المستقبلي دون قروض و من المقرر أن تنتقل العلامات التجارية النمساوية والعالمية الشهيرة ومقدمو الخدمات المتميزون إلي التوسعات الجديدة والتى من المقرر الانتهاء منها في عام ٢٠٢٧.