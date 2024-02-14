روسيا: وسائل الإعلام البريطانية بدأت تتناول الصراع الأوكرانى بشكل مختلف

MENAFN - Youm7) صرح سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، الأربعاء، بأن وسائل الإعلام البريطانية بدأت تكتب بطريقة جديدة عن الوضع في أوكرانيا وآفاق تطور الصراع، مضيفًا أن الصحف البريطانية ليست مستعدة بعد للاعتراف بالمغالطة من سياسة الغرب.



وأضاف كيلين في تصريحات لوكالة /تاس/ الروسية "هناك تطور مؤكد، وإن كان صغيرا، في ما تكتبه وسائل الإعلام البريطانية الآن، فبينما كان كل ما نقوله رسميا أو في المقابلات يتم اعتباره في السابق أكاذيب ودعاية متعمدة، الآن، تحت ضغط الحقائق الصعبة المتعلقة بالحالة المؤسفة".



وقال كيلين: "لقد ظهرت بعض التغييرات في الشؤون في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن التطور "لا يزال فاترا" بسبب عدم فهم كتاب الأعمدة لسياسة الغرب المستقبلية.



وأشار السفير الروسي إلى أن صحيفة التايمز وذا سبكتاتور والجارديان وصحف يومية بريطانية أخرى نشرت مؤخرا مقالات تصف المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأوكراني والقوات المسلحة في البلاد.

وأشار كيلين إلى أنه "ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي المفقود فيما يتعلق بالاستنتاجات، لم يجرؤ أحد حتى الآن على القول في الصحافة إن الأعمال العدائية يجب أن تنتهي لأنها تؤدي إلى هزيمة أوكرانيا، وكلما تعمقت هذه الأعمال العدائية، كلما أصبحت هذه الهزيمة أعمق وأكثر خطورة".



وقال كيلين: "هذا خطأ كارثي في السياسة بأكملها، لم ترتكبه القيادة الأوكرانية فحسب، بل ارتكبته أيضًا واشنطن ولندن وبروكسل وكل الدول الغربية".

ويعتقد الدبلوماسي الروسي أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي، ريشي سوناك، سيضغط من أجل استمرار الصراع.