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النمسا تنتقد قرار روسيا بإدراج رئيسة الوزراء الإستونية على قائمة المطلوبين

2/14/2024 11:57:52 PM
(MENAFN- Youm7) انتقد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا الأربعاء قرار روسيا بادراج رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس على قائمة المطلوبين في البلاد لقضية جنائية.

وقال شالينبرج، في تصريحات الاربعاء، إن إجراءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد رئيسة وزراء إستونيا تظهر نوعا من اليأس وهي قرارات مرفوضة تماما مثل قائمة الدول غير الصديقة التي اصدرتها روسيا وأدرجت النمسا بها.

وأوضح أن رد فعل كالاس كان هادئا خلال زيارتها الأخيرة إلى فيينا، حيث اتُهمت بتزوير التاريخ وإزالة الآثار السوفيتية وهي لم تأخذ الأمر على محمل الجد.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن رئيسة وزراء إستونيا ضمن الأشخاص الذين قاموا بأعمال عدائية ضد تاريخ روسيا.

ومن المعروف ان رئيسة وزراء إستونيا البالغة من العمر 46 عامًا تعتبر أحد أشد منتقدي روسيا ومن المؤيدين لأوكرانيا، وزارت يوم الخميس الماضي فيينا للمشاركة في حفل الأوبرا السنوي.







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