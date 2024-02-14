بولندا تستقبل قرابة 32 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال يومين

MENAFN - Youm7) أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، أن البلاد استقبلت قرابة 32 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن الفترة ذاتها شهدت أيضا مغادرة ما يقرب من 33 ألف لاجئ أوكرانى عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.



واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير من عام 2022 نحو 19 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.