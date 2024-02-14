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كوريا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية مع كوبا

2/14/2024 11:57:52 PM
(MENAFN- Youm7) أقامت كوريا الجنوبية وكوبا علاقات دبلوماسية رسمية ، الأربعاء، من خلال تبادل الرسالة الدبلوماسية الرسمية بين بعثتي البلدين لدى الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن كوبا كانت قد اعترفت بكوريا الجنوبية في عام 1949، لكن توقفت التبادلات بين البلدين بعد الثورة الاشتراكية في كوبا في عام 1959.







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