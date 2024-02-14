كوريا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية مع كوبا
التاريخ
2/14/2024 11:57:52 PM
(MENAFN
- Youm7) أقامت كوريا الجنوبية وكوبا علاقات دبلوماسية رسمية ، الأربعاء، من خلال تبادل الرسالة الدبلوماسية الرسمية بين بعثتي البلدين لدى الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن كوبا كانت قد اعترفت بكوريا الجنوبية في عام 1949، لكن توقفت التبادلات بين البلدين بعد الثورة الاشتراكية في كوبا في عام 1959.
MENAFN14022024000132011024ID1107854473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.