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اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد بالجزائر فى دورى الأبطال

2/14/2024 11:57:49 PM
(MENAFN- Youm7) يُقام اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا من أجل مناقشة ترتيبات اللقاء وموعد وصول الفريقين أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق وغيرها من ترتيبات المباراة .

ويستعد
الأهلي
لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء غداً ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي اليوم بعد الوصول للجزائر في ساعة متأخرة من مساء أمس ، الأربعاء، حيث خاض الفريق مراناً صباحياً بالتتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر للجزائر التي استغرقت قرابة الخمسة ساعات على متن طائرة خاصة.

على صعيد متصل ، استقر مارسيل كولر على البدء بمحمود عبد المنعم كهربا أساسياً في خط هجوم الفريق أمام شباب بلوزداد فى دورى ابطال أفريقيا رغم ظهور الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل جيد خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي الفترة الأخيرة وتسجيله اهداف كثيرة في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال توقف المسابقات المحلية .
ويأتي قرار كولر بسبب إجادة كهربا تنفيذ الهجمة المرتدة بشكل أفضل موديست في ظل امتلاك اللاعب ميزة السرعة والدقة .
ويميل كولر للدفع بـ كهربا أساسياً أمام بطل الجزائر ربما بسبب عامل اللياقة أو حاجة موديست لمزيداً من الوقت للتأقلم مع الأجواء الأفريقية خاصة في المباريات التي تُقام خارج مصر ، وينوي المدير الفني الإحتفاظ بالمهاجم الفرنسي على دكة الإحتياط تمهيداً للدفع به في أي وقت بديلاً لـ كهربا حسب مجريات اللقاء المُرتقب الذي يسعى فيه الأهلي لحصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي في البطولة.








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