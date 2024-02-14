اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد بالجزائر فى دورى الأبطال

(MENAFN
- Youm7) يُقام اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا من أجل مناقشة ترتيبات اللقاء وموعد وصول الفريقين أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق وغيرها من ترتيبات المباراة .
ويستعد
الأهلي
لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء غداً ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويتدرب الأهلي اليوم بعد الوصول للجزائر في ساعة متأخرة من مساء أمس ، الأربعاء، حيث خاض الفريق مراناً صباحياً بالتتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر للجزائر التي استغرقت قرابة الخمسة ساعات على متن طائرة خاصة.
على صعيد متصل ، استقر مارسيل كولر على البدء بمحمود عبد المنعم كهربا أساسياً في خط هجوم الفريق أمام شباب بلوزداد فى دورى ابطال أفريقيا رغم ظهور الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل جيد خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي الفترة الأخيرة وتسجيله اهداف كثيرة في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال توقف المسابقات المحلية .
ويأتي قرار كولر بسبب إجادة كهربا تنفيذ الهجمة المرتدة بشكل أفضل موديست في ظل امتلاك اللاعب ميزة السرعة والدقة .
ويميل كولر للدفع بـ كهربا أساسياً أمام بطل الجزائر ربما بسبب عامل اللياقة أو حاجة موديست لمزيداً من الوقت للتأقلم مع الأجواء الأفريقية خاصة في المباريات التي تُقام خارج مصر ، وينوي المدير الفني الإحتفاظ بالمهاجم الفرنسي على دكة الإحتياط تمهيداً للدفع به في أي وقت بديلاً لـ كهربا حسب مجريات اللقاء المُرتقب الذي يسعى فيه الأهلي لحصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي في البطولة.
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