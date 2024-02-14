الزمالك يفاوض أحمد بلحاج على مستحقاته قبل شكوى النادى فى فيفا

(MENAFN
- Youm7) فتح مسئولو نادى الزمال خط مفاوضات مع أحمد بلحاج مهاجم الفريق السابق لمنحه مستحقاته المالية،خاصة أن اللاعب هدد بشكوى النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى حال عدم حصوله عليها.
ويرغب مسئولو نادى الزمالك
فى الوصول إلى حل مرضى مع أحمد بلحاج حول مستحقاته المالية البالغة مليون ونصف جنيه،منعاً لدخول النادى فى أزمة جديدة مع اللاعب من شأنها أن تدخلهم مرة أخرى فى منحنى القضايا فى "فيفا".
من ناحية اخرى يغيب زياد كمال لاعب الزمالك عن صفوف فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية،وتأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلى المقرر لها 19 فبراير الجاري بالجولة الثالثة عشر من دورى NILE.
ويلحق زياد كمال بمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، والتي حسم فيها الفريق الأبيض التأهل إلى الدور المقبل بعد تصدره مجموعته برصيد 10 نقاط.
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