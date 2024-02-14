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الزمالك يفاوض أحمد بلحاج على مستحقاته قبل شكوى النادى فى فيفا

2/14/2024 11:57:49 PM
(MENAFN- Youm7) فتح مسئولو نادى الزمال خط مفاوضات مع أحمد بلحاج مهاجم الفريق السابق لمنحه مستحقاته المالية،خاصة أن اللاعب هدد بشكوى النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى حال عدم حصوله عليها.
ويرغب مسئولو نادى الزمالك
فى الوصول إلى حل مرضى مع أحمد بلحاج حول مستحقاته المالية البالغة مليون ونصف جنيه،منعاً لدخول النادى فى أزمة جديدة مع اللاعب من شأنها أن تدخلهم مرة أخرى فى منحنى القضايا فى "فيفا".
من ناحية اخرى يغيب زياد كمال لاعب الزمالك عن صفوف فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية،وتأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلى المقرر لها 19 فبراير الجاري بالجولة الثالثة عشر من دورى NILE.
ويلحق زياد كمال بمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، والتي حسم فيها الفريق الأبيض التأهل إلى الدور المقبل بعد تصدره مجموعته برصيد 10 نقاط.








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