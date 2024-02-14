الأهلى يختتم استعدادته اليوم لمواجهة بلوزداد في الجزائر بدورى الأبطال

(MENAFN
- Youm7) يخوض فريق الكرة بالنادي
الأهلي
مساء اليوم ،الخميس، المران الأول والأخير في الجزائر استعداداً لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء غداً ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويتدرب الأهلي اليوم بعد الوصول للجزائر في ساعة متأخرة من مساء أمس ، الأربعاء، حيث خاض الفريق مراناً صباحياً بالتتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر للجزائر التي استغرقت قرابة الخمسة ساعات على متن طائرة خاصة.
ويشهد مران اليوم عدة جمل تكتيكية من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر حيث سيقوم بتحفيظها للاعبي الفريق خلال المران من أجل تطبيقها في مباراة الغد المُرتقبة التي يأمل الأهلي في الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.
ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة الغد بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الجزائري التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الجزائري وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.
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