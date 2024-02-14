الأهلى يختتم استعدادته اليوم لمواجهة بلوزداد في الجزائر بدورى الأبطال

MENAFN - Youm7) يخوض فريق الكرة بالناديالأهليمساء اليوم ،الخميس، المران الأول والأخير في الجزائر استعداداً لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء غداً ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي اليوم بعد الوصول للجزائر في ساعة متأخرة من مساء أمس ، الأربعاء، حيث خاض الفريق مراناً صباحياً بالتتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر للجزائر التي استغرقت قرابة الخمسة ساعات على متن طائرة خاصة.

ويشهد مران اليوم عدة جمل تكتيكية من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر حيث سيقوم بتحفيظها للاعبي الفريق خلال المران من أجل تطبيقها في مباراة الغد المُرتقبة التي يأمل الأهلي في الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة الغد بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الجزائري التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الجزائري وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.