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عماد النحاس صخرة الأهلى والفراعنة الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ48 اليوم

2/14/2024 11:57:49 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل عماد النحاس ، نجم الأهلى الأسبق اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ48، فهو من مواليد 15 فبراير 1976، ويعد النحاس أحد أبرز المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية وربما أفضل من شغل مركز الليبرو، لم يكن يكتفى بالدفاع فقط بل كان يعرف جيدا بناء الهجمات.



بدأ النحاس مسيرته فى مركز شباب مغاغة ثم انتقل لنادى أسوان فى 1996 وهو بعمر الـ21 عاماً، بعدما اختبره محمد عامر المدير الفنى للفريق.



بعد أداء جيد لمدة موسمين مع أسوان، تعاقد نادى الإسماعيلى مع النحاس عام 1998 بالرغم من اهتمام أندية أخرى مثل الأهلى والزمالك والمصرى، وكان المدير الفنى الألمانى فرانك إنجل من وافق على انتقاله لقلعة الدراويش.



توج النحاس مع الإسماعيلى بلقب الدورى المصرى موسم 2001-2002، وأحرز فى ذلك الموسم 5 أهداف ليشارك مع الدراويش فى دورى أبطال أفريقيا موسم 2003، والتى وصل فيها الإسماعيلى للنهائى، حمل النحاس شارة قيادة الفريق فى مباراة الذهاب من النهائى أمام نادى إنييمبا النيجيرى، وهى المباراة التى انتهت بهزيمة الإسماعيلى 2-0. لم ينجح الفريق فى التعويض فى الإسماعيلية، إذ فاز 1-0 فقط وحاز على مركز الوصيف.



وبعد قضاء 5 مواسم ونصف مع الإسماعيلى انتقل النحاس لنادى النصر السعودى فى 2004 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، كان عقد النحاس مع الإسماعيلى ينتهى فى صيف 2004 بعد عودته من الإعارة للنصر.



أعلن النادى الأهلى فى يونيو 2004 ضم النحاس لمدة ثلاثة مواسم مقابل 400 ألف جنيه فى الموسم، وأثار انتقال النحاس للأهلى غضب بعض جماهير الإسماعيلي، والتى اعتبرت إعارته للنصر السعودى بمثابة محطة للأهلى، لكن نفى النحاس تعاقده للأهلى قبل إعارته للنصر.



جاء انضمام النحاس فى فترة إعادة بناء فريق الأهلى بقيادة المدرب البرتغالى مانويل جوزيه بعد فترة سيئة بين عام 2000 وحتى 2004، وكانت أبرز الوجوه التى انضمت للأهلى فى ذلك الوقت محمد أبو تريكة ومحمد بركات وإسلام الشاطر، فضلًا عن النحاس، وحققت تلك الصفقات الجديدة بطولات كثيرة للأهلي.




بالرغم من مهارة عماد النحاس إلا أنه يلعب كمدافع، فقد سجل 8 أهداف للنادى الأهلى فى موسم 2005-2006، ثلاثة منهم فى مباراة الأهلى مع نادى الاتحاد السكندرى التى انتهت 6-0 لمصلحة الأهلي، أيضًا سجل هدفًا مهاريًا فى نادى ريناسيمينتو الغينى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2006 التى انتهت بفوز الأهلى 4-0، وسجل مرة أخرى فى كأس مصر هدفًا ضد الزمالك فى المباراة التى انتهت 3-0 لصالح الأهلى، كما أنه سجل الهدف الحاسم فى ضربات الجزاء الترجيحية التى منحت الأهلى كأس السوبر الأفريقى ضد النجم الساحلى التونسى.




وتوج النحاس ببطولتى الدورى وكأس مصر مع الإسماعيلى، فيما فاز مع الأهلى بخمس بطولات للدورى وثلاثة ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى ومثلها للسوبر الأفريقى وبطولتين لكأس مصر وأربعة ألقاب لكأس السوبر المصرى فضلا عن الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية موسم 2006 مع المارد الأحمر.




اتجه النحاس للعمل الإدارى عقب الاعتزال، فتولى منصب مساعد مدير الكرة بالنادى الأهلى موسم 2009–2010، وبعدها عمل نائباً لرئيس قطاع الناشئين بالنادى حتى تقدم باستقالته فى مايو 2014. ثم اتجه بعدها للتدريب، فتولى منصب المدير الفنى لأول مرة فى يوليو 2014 حين أصبح المدير الفنى لنادى أسوان الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية آنذاك.






فى موسمه الأول مع أسوان موسم 2014-15، قاد النحاس الفريق للعودة للدورى الممتاز بعد غياب 11 عاما، ثم نجح فى الإبقاء على أسوان فى الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الخامس عشر نهاية موسم 2015–16 وبفارق 10 نقاط عن أقرب الفرق الهابطة، ومع بداية الموسم التالى عانى الفريق من نتائج سلبية جعلت رصيده 5 نقاط فقط بعد مرور 9 جولات محتلا المركز السادس عشر. وهو ما دفع النحاس لتقديم استقالته فى نوفمبر 2016.



تولى تدريب فريق الرجاء فى 28 سبتمبر 2017 بعد استقالة خالد القماش عقب تلقى الفريق للهزيمة الثالثة على التوالي. ثم أقاله مجلس الإدارة فى 24 ديسمبر 2017 لسوء النتائج واحتلال الفريق المركز الأخير فى ترتيب الدورى.



تولى تدريب نادى المقاولون العرب فى 24 أكتوبر 2018 خلفًا لعلاء نبيل، وقدم نتائج متميزة مع ذئاب الجبل حيث تمكن من إعادة ذئاب الجبل للظهور الافريقى في الكونفدرالية بعد سنوات طويلة من الغياب قبل أن يقرر الاعتذار عن الاستمرار في منصبه لرغبته في البقاء بجانب والده المريض قبل أن يتوفاه الله.












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