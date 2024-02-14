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موعد مباريات الجولة الثانية من مرحلة الصعود فى دورى المحترفين

2/14/2024 11:57:48 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصعود في دورى المحترفين مساء السبت المقبل، بـ5 مواجهات نارية، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة في محاولة احتلال المركزين الأول والثانى المؤهلين للدورى الممتاز مباشرة، أو المركز الثالث الذى يلعب دورة رباعية مع أول القسم الثانى ب على حجز المقعد الثالث.

موعد مباريات الجولة الثانية من مرحلة الصعود..

السبت 17 فبراير

السكة الحديد مع بروكسى

وادى دجلة مع غزل المحلة

حرس الحدود مع راية

لافيينا مع بتروجت

طنطا مع القناة

وحافظ فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، على صدارة ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة أصحاب المركزين الثانى والثالث، بعد مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية.

وخطف نادى بتروجت تعادلا قاتلا مع حرس الحدود بهدف لمثله، حيث وافتتح حرس الحدود الأهداف عن طريق هدف ذاتى من خالد أبو زيادة فى نفسه فى الدقيقة 34، وتعادل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.


وحقق فريق بروسكى فوزا صعبا على وادى دجلة بهدف نظيف جاء عن طريق هدافه حسام جريشة فى الدقيقة 9 من بداية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط مهم جدا فى بداية المرحلة الثانية.

وعاد فريق لافيينا بفوز قاتل من ملعب القناة بهدف نظيف جاء عن طريق محمد جبس فى الدقيقة 90 من ركنية متقنة، ليعود بالنقاط الثلاث نقاط.

وسقط فريق راية أمام السكة الحديد بهدفين نظيفين على ملعبه، جاء الهدف الأول عن طريق سعيدو وأضاف محمد النادى الهدف الثانى.


وحقق غزل المحلة فوزا كبيرا على فريق طنطا بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد غزل المحلة، سجل أحمد رفعت "ريفو" القادم من زد فى الانتقالات الشتوية، هدفين، وتشارلز هدفا.








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