موعد مباريات الجولة الثانية من مرحلة الصعود فى دورى المحترفين

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- Youm7) تنطلق منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصعود في دورى المحترفين مساء السبت المقبل، بـ5 مواجهات نارية، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة في محاولة احتلال المركزين الأول والثانى المؤهلين للدورى الممتاز مباشرة، أو المركز الثالث الذى يلعب دورة رباعية مع أول القسم الثانى ب على حجز المقعد الثالث.
موعد مباريات الجولة الثانية من مرحلة الصعود..
السبت 17 فبراير
السكة الحديد مع بروكسى
وادى دجلة مع غزل المحلة
حرس الحدود مع راية
لافيينا مع بتروجت
طنطا مع القناة
وحافظ فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، على صدارة ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة أصحاب المركزين الثانى والثالث، بعد مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية.
وخطف نادى بتروجت تعادلا قاتلا مع حرس الحدود بهدف لمثله، حيث وافتتح حرس الحدود الأهداف عن طريق هدف ذاتى من خالد أبو زيادة فى نفسه فى الدقيقة 34، وتعادل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وحقق فريق بروسكى فوزا صعبا على وادى دجلة بهدف نظيف جاء عن طريق هدافه حسام جريشة فى الدقيقة 9 من بداية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط مهم جدا فى بداية المرحلة الثانية.
وعاد فريق لافيينا بفوز قاتل من ملعب القناة بهدف نظيف جاء عن طريق محمد جبس فى الدقيقة 90 من ركنية متقنة، ليعود بالنقاط الثلاث نقاط.
وسقط فريق راية أمام السكة الحديد بهدفين نظيفين على ملعبه، جاء الهدف الأول عن طريق سعيدو وأضاف محمد النادى الهدف الثانى.
وحقق غزل المحلة فوزا كبيرا على فريق طنطا بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد غزل المحلة، سجل أحمد رفعت "ريفو" القادم من زد فى الانتقالات الشتوية، هدفين، وتشارلز هدفا.
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