رئيس الوزراء القطري يبحث مع نظيره الهندي علاقات التعاون بين البلدين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 – 2 (كونا) -– بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء وزير الخارجية لرئيس الوزراء الهندي في العاصمة القطرية الدوحة.
ووصل مودي الى الدوحة في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية للبلاد. (النهاية)
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