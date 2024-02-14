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رئيس الوزراء القطري يبحث مع نظيره الهندي علاقات التعاون بين البلدين

2/14/2024 11:57:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 – 2 (كونا) -– بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء وزير الخارجية لرئيس الوزراء الهندي في العاصمة القطرية الدوحة.
ووصل مودي الى الدوحة في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية للبلاد. (النهاية)

س س س / ر ج



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