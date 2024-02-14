الولايات المتحدة تدين هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية لمنزل ناشط فلسطيني في القدس الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 2 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة اليوم الاربعاء هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في القدس الشرقية داعية إسرائيل إلى التوقف عن مثل هذه الأفعال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "إننا ندين هدم منزل فخري أبو دياب وهو زعيم مجتمعي في القدس الشرقية".
وأضاف ميلر "نعتقد أن عملية الهدم لا تلحق الضرر بمنزله وعائلته والحياة التي بنوها هناك فحسب بل بالمجتمع بأكمله الذي يعيش في خوف من أن تكون منازلهم هي التالية وقد كان هذا منزل عائلتهم لأجيال".
وشدد على "تأثير عمليات الهدم هذه ومن الواضح أن هذه ليست الأولى حيث إن الأمر يتجاوز مجرد التأثير على هذه العائلة".
ورأى ميلر أن "هذه الأعمال (عمليات الهدم) تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام وأمن دائمين لا يعودان بالنفع على الفلسطينيين فحسب بل على الإسرائيليين أيضا وإن عمليات الهدم تلحق الضرر بمكانة إسرائيل في العالم وتزيد من صعوبة إنجاز كل الأشياء التي نحاول إنجازها والتي ستكون في نهاية المطاف بمصلحة الشعب الإسرائيلي".
وحث المتحدث الكيان المحتل على "عدم الاستمرار" في هدم منازل الفلسطينيين الذي دأب جيش الاحتلال على ممارسته في انتهاكات مستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل لمختلف الدعوات الدولية للتوقف عن هذه الممارسات.
من جهة أخرى أكد المتحدث أن الكيان المحتل أبلغ الولايات المتحدة أنه يحقق في استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب بعد أن هاجمتها قوات الاحتلال في غزة نهاية الشهر الماضي.
وذكر ميلر أن الإدارة الأمريكية "أوضحت أننا نريد التحقيق في هذا الحادث ونفهم أن التحقيق لم يكتمل بعد" منبها إلى أن واشنطن تريد أن يكتمل التحقيق "في أقرب وقت ممكن وكما قلت من هذه المنصة قبل عدة أيام إذا كانت المحاسبة مناسبة فإننا نريد أن نرى محاسبة" المتورطين في هذه الحادثة.
وكانت الطفلة رجب يوم 29 يناير الماضي في طريقها للخروج من المدينة برفقة عائلتها إلا أن جيش الكيان الإسرائيلي المحتل أطلق النار على المركبة التي كانت تقلها وبقيت وحدها داخلها بعد أن استشهدت العائلة كلها.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية العثور على جثث هند (6 سنوات) وخمسة من أفراد عائلتها وطاقم الاسعاف الذي ذهب لانقاذها بعد استهداف المركبة التي كانت تستقلها مع عائلتها بالرصاص في منطقة (تل الهوا) جنوب غرب مدينة (غزة). (النهاية)
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