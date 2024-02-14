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الولايات المتحدة تدين هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية لمنزل ناشط فلسطيني في القدس الشرقية

2/14/2024 11:57:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 2 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة اليوم الاربعاء هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في القدس الشرقية داعية إسرائيل إلى التوقف عن مثل هذه الأفعال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "إننا ندين هدم منزل فخري أبو دياب وهو زعيم مجتمعي في القدس الشرقية".
وأضاف ميلر "نعتقد أن عملية الهدم لا تلحق الضرر بمنزله وعائلته والحياة التي بنوها هناك فحسب بل بالمجتمع بأكمله الذي يعيش في خوف من أن تكون منازلهم هي التالية وقد كان هذا منزل عائلتهم لأجيال".
وشدد على "تأثير عمليات الهدم هذه ومن الواضح أن هذه ليست الأولى حيث إن الأمر يتجاوز مجرد التأثير على هذه العائلة".
ورأى ميلر أن "هذه الأعمال (عمليات الهدم) تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام وأمن دائمين لا يعودان بالنفع على الفلسطينيين فحسب بل على الإسرائيليين أيضا وإن عمليات الهدم تلحق الضرر بمكانة إسرائيل في العالم وتزيد من صعوبة إنجاز كل الأشياء التي نحاول إنجازها والتي ستكون في نهاية المطاف بمصلحة الشعب الإسرائيلي".
وحث المتحدث الكيان المحتل على "عدم الاستمرار" في هدم منازل الفلسطينيين الذي دأب جيش الاحتلال على ممارسته في انتهاكات مستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل لمختلف الدعوات الدولية للتوقف عن هذه الممارسات.
من جهة أخرى أكد المتحدث أن الكيان المحتل أبلغ الولايات المتحدة أنه يحقق في استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب بعد أن هاجمتها قوات الاحتلال في غزة نهاية الشهر الماضي.
وذكر ميلر أن الإدارة الأمريكية "أوضحت أننا نريد التحقيق في هذا الحادث ونفهم أن التحقيق لم يكتمل بعد" منبها إلى أن واشنطن تريد أن يكتمل التحقيق "في أقرب وقت ممكن وكما قلت من هذه المنصة قبل عدة أيام إذا كانت المحاسبة مناسبة فإننا نريد أن نرى محاسبة" المتورطين في هذه الحادثة.
وكانت الطفلة رجب يوم 29 يناير الماضي في طريقها للخروج من المدينة برفقة عائلتها إلا أن جيش الكيان الإسرائيلي المحتل أطلق النار على المركبة التي كانت تقلها وبقيت وحدها داخلها بعد أن استشهدت العائلة كلها.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية العثور على جثث هند (6 سنوات) وخمسة من أفراد عائلتها وطاقم الاسعاف الذي ذهب لانقاذها بعد استهداف المركبة التي كانت تستقلها مع عائلتها بالرصاص في منطقة (تل الهوا) جنوب غرب مدينة (غزة). (النهاية)

ع س ج / ر ج



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