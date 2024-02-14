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لبنان: ضربة إسرائيلية على النبطية توقع 4 قتلى.. والمحافظة تغلق المؤسسات الحكومية والتعليمية غدا

2/14/2024 11:57:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 2 (كونا) -- لقي مالا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية بجنوبي لبنان ليرتفع بذلك إجمالي قتلى عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على لبنان اليوم الأربعاء إلى ثمانية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن المسيرة شنت غارة على شقة سكنية بمدينة النبطية ضمن مبنى مؤلف من ثلاث طبقات وأطلقت عليها صاروخا موجها أحدث أضرارا فادحة وتسبب بوقوع إصابات بين سكان المبنى.
وأضافت أن طواقم الاسعاف انتشلت أربعة جثث تعود لمواطن لبناني وزوجته وابنتهما اماني وابنه".
وأشارت الوكالة إلى أن البحث جار عن جثة خامسة قد تكون في الشقة كما جرى نقل عدد من الجرحى من المكان.
وأشارت الوكالة إلى شن قوات الاحتلال غارة استهدفت منزلا على طريق ديرسريان- الطيبة وأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف الناقورة وجبل اللبونة ومروحين والضهيرة اضافة الى تعرض بلدة لوزاني لرشقات رشاشة من قبل قوات الاحتلال.
وسجل تحليق للطيران الحربي للاحتلال في أجواء منطقة الزهراني على علو متوسط وفي منطقة صورفي الجنوب علو منخفض.
وأصدرت محافظ النبطية هويدا الترك بيانا أعلنت فيه اغلاق المصالح والدوائر في المحافظة النبطية ليوم غد الخميس "نظرا للأوضاع الامنية الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة حرصا على سلامة الموظفين واصحاب المصالح".
وفي هذا السياق أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اغلاق فروع الجامعة في النبطية كما أعلنت معظم المدارس والمعاهد الحكومية والخاصة في النبطية ومنطقتها الاغلاق غدا الخميس.
كان أربعة أشخاص بينهم طفلان قد قتلوا وأصيب 10 آخرون في غارات كثيفة نفذها طيران الكيان الإسرائيلي المحتل في عدد من البلدات الواقعة بجنوبي لبنان.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة اللبنانية في المناطق الجنوبية وعبر الحدود يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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