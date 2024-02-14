لبنان: ضربة إسرائيلية على النبطية توقع 4 قتلى.. والمحافظة تغلق المؤسسات الحكومية والتعليمية غدا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 2 (كونا) -- لقي مالا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية بجنوبي لبنان ليرتفع بذلك إجمالي قتلى عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على لبنان اليوم الأربعاء إلى ثمانية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن المسيرة شنت غارة على شقة سكنية بمدينة النبطية ضمن مبنى مؤلف من ثلاث طبقات وأطلقت عليها صاروخا موجها أحدث أضرارا فادحة وتسبب بوقوع إصابات بين سكان المبنى.
وأضافت أن طواقم الاسعاف انتشلت أربعة جثث تعود لمواطن لبناني وزوجته وابنتهما اماني وابنه".
وأشارت الوكالة إلى أن البحث جار عن جثة خامسة قد تكون في الشقة كما جرى نقل عدد من الجرحى من المكان.
وأشارت الوكالة إلى شن قوات الاحتلال غارة استهدفت منزلا على طريق ديرسريان- الطيبة وأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف الناقورة وجبل اللبونة ومروحين والضهيرة اضافة الى تعرض بلدة لوزاني لرشقات رشاشة من قبل قوات الاحتلال.
وسجل تحليق للطيران الحربي للاحتلال في أجواء منطقة الزهراني على علو متوسط وفي منطقة صورفي الجنوب علو منخفض.
وأصدرت محافظ النبطية هويدا الترك بيانا أعلنت فيه اغلاق المصالح والدوائر في المحافظة النبطية ليوم غد الخميس "نظرا للأوضاع الامنية الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة حرصا على سلامة الموظفين واصحاب المصالح".
وفي هذا السياق أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اغلاق فروع الجامعة في النبطية كما أعلنت معظم المدارس والمعاهد الحكومية والخاصة في النبطية ومنطقتها الاغلاق غدا الخميس.
كان أربعة أشخاص بينهم طفلان قد قتلوا وأصيب 10 آخرون في غارات كثيفة نفذها طيران الكيان الإسرائيلي المحتل في عدد من البلدات الواقعة بجنوبي لبنان.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة اللبنانية في المناطق الجنوبية وعبر الحدود يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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