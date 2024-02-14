دوري ابطال اوروبا .. (باريس سان جيرمان) يهزم (ريال سوسييداد) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 2 (كونا) -- حقق فريق (باريس سان جيرمان) الفرنسي اليوم الاربعاء الفوز على ضيفه (ريال سوسييداد) الاسباني بهدفين نظيفين في ملعب (بارك دي برانس) ضمن منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم الفريق الفرنسي بهدف اول سجله نجمه كيليان مبابي في أعلى يسار المرمى في الدقيقة ال58 من الشوط الثاني من المباراه.
واستطاع الفريق الفرنسي تعزيز موقفه بهدف ثان في ارضه بواسطة لاعب الهجوم برادلي باركولا بمساعدة فابيان رويز في أسفل وسط المرمى في الدقيقة ال70. (النهاية)
م ع / ر ج
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