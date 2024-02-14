Thursday, 15 February 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الياباني لدى الكويت: حريصون على تسهيل سفر الكويتيين إلى بلدنا

2/14/2024 11:57:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أحمد الحملي وأحمد الحديبي
الكويت – 14 – 2 (كونا) -- أكد سفير اليابان لدى دولة الكويت مورينو ياسوناري اليوم الأربعاء حرص حكومة بلاده على تسهيل سفر الكويتيين إليها مشيرا إلى أنها اتخذت عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك في مقابلة أجراها ياسوناري مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حفل استقبال أقامته السفارة اليابانية بمناسبة عيد ميلاد امبراطور اليابان.
وقال السفير ياسوناري "ما نحاول فعله الآن هو إعفاء الكويتيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية من التأشيرات وقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الكويتية وننتظر الإجراء النهائي".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تأشيرة السياحة ستتبع الموافقة على جوازات السفر الدبلوماسية قال "بالطبع ستكون هذه هي الخطوة التالية وسوف نتشاور مع الحكومة الكويتية حول كيفية تسهيل حركة المواطنين".
وفي كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال أشاد السفير ياسوناري بالعلاقات اليابانية – الكويتية طويلة الأمد مشيرا إلى أن أكثر من خمسة آلاف سائح كويتي زاروا اليابان خلال العام الماضي وأن هناك المزيد من التبادل الطلابي بين الجانبين.
وأضاف "نحن واثقون من أن الكويت ستحقق المزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".
ورفع السفير ياسوناري أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم وإلى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تعينه في منصبه.
وأعرب عن رغبة اليابان في جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم ومن بينها الكويت منوها بما تحظى به اليابان من نظام اقتصادي حر ومفتوح "في ظل سيادة القانون التي توفر بيئة أعمال مستقرة وآمنة".
وتابع قائلا "نحن فخورون برأسمالنا البشري عالي الجودة والبحث والتطوير التنافسي حيث تهدف اليابان للوصول إلى 100 تريليون ين (نحو 670 مليار دولار أمريكي) كرصيد استثماري في عام 2030".
كما عبر عن شكره الخاص لجميع الرسائل المشجعة التي تلقاها من الحكومة الكويتية والمواطنين والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الشمالية من اليابان في الأول من يناير الماضي.
وحول الوضع الإقليمي والعالمي الحالي أشار السفير الياباني إلى أنه بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه العالم فإن الكثير من الناس يعانون من وضع صعب للغاية في مختلف أنحاء العالم وخاصة في قطاع غزة وأوكرانيا.
وأضاف "ترغب السفارة في العمل الوثيق مع وزارة الخارجية والمكاتب الحكومية الأخرى في الكويت بالإضافة إلى مختلف المنظمات والأفراد لتعزيز التعاون بين بلدينا من أجل السلام والازدهار وعالم أفضل".
وفيما يخص العلاقات الثقافية قال السفير ياسوناري إن "الرسوم المتحركة اليابانية (أنيمي) اكتسبت شهرة واسعة في هذا البلد (الكويت) وإن ممثلي الصوت والموسيقيين اليابانيين زاروا الكويت للمشاركة في الأحداث المتعلقة بالأنيمي ومن المتوقع هذا العام أن يتم تعميق وتوسيع مثل هذه التفاعلات بين البلدين".
وأكد أن التبادلات الثقافية ليست مهمة فقط للصداقة والتفاهم المتبادل ولكن يمكنها أن تلهم أيضا المزيد من التطوير للثقافات المعنية.
وأعرب عن بالغ امتنان السفارة اليابانية لمجموعة "لقاء الكويت واليابان الدولي" التي نظمت ورش عمل حول الخط والإيكيبانا وغيرها لافتا إلى أن "هناك اهتماما كبيرا لدى الجانبين الياباني والكويتي بتعلم لغة الآخر".
وتابع "نقدر كرم جامعة الكويت لقبولها الطلاب اليابانيين في دورة اللغة العربية لمدة عام كما نشكر مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت على تقديم دورات اللغة اليابانية للشعب الكويتي".
وختم بالقول "نأمل أن يكون معرض إكسبو 2025 الذي سيقام في منطقة أوساكا وكانساي مناسبة تاريخية للتأكيد مجددا على أهمية التفاهم المتبادل والوئام والتعاون من أجل السلام ومواصلة التنمية البشرية".
وحضر الحفل ضيف الشرف نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعشرات الدبلوماسيين والإعلاميين وغيرهم من الحضور. (النهاية)

أ ص ح / أ ج ح / ه س ص



MENAFN14022024000071011013ID1107854463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث