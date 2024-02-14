Thursday, 15 February 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر السعودي يفوز على مواطنه الفيحاء بهدف دون رد في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا

2/14/2024 11:57:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 14 - 2 (كونا) -- فاز فريق النصر السعودي اليوم الأربعاء على مواطنه الفيحاء بهدف دون رد ضمن منافسات ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.\
وسجل هدف اللقاء الوحيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 بعد تمريرة بينيه من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مواجهة الإياب على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في 21 فبراير الجاري. (النهاية)

ع ش / ر ج



MENAFN14022024000071011013ID1107854462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث