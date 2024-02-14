النصر السعودي يفوز على مواطنه الفيحاء بهدف دون رد في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 14 - 2 (كونا) -- فاز فريق النصر السعودي اليوم الأربعاء على مواطنه الفيحاء بهدف دون رد ضمن منافسات ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.\
وسجل هدف اللقاء الوحيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 بعد تمريرة بينيه من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مواجهة الإياب على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في 21 فبراير الجاري. (النهاية)
ع ش / ر ج
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