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بعثة (إيكواس) تدعو لتغليب المصالح العليا واحترام الدستور في السنغال

2/14/2024 11:57:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 2 (كونا) -- دعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الأربعاء مختلف الأطراف في السنغال إلى تغليب المصالح العليا للبلاد والمتمثلة بالسلم والاستقرار واحترام الدستور وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي.
وقالت (إيكواس) في بيان بختام مشاورات بعثتها إلى السنغال أنها التقت جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وحثت كل الأطراف على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي بهدف التوصل إلى حلول توافقية وتهيئة الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وذات مصداقية وشاملة وشفافة".
ووجهت البعثة التي يرأسها نواب وموظفون برلمانيون "نداء عاجلا من أجل الهدوء وضبط النفس" داعية جميع الفاعلين السياسيين في السنغال إلى "الامتناع عن أي شكل من أشكال التعبير الذي يحرض على العنف ويؤجج مناخ التوتر في البلاد".
والتقت البعثة البرلمانية خلال تواجدها بالسنغال رئيس الجمعية الوطنية أمادو مام ديوب حول الوضع السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر المقبل.
كما بحث وفد المنظمة الإقليمية الوضع الحالي في البلاد مع مختلف المجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية ومع أعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين لاسيما مجموعة من الأشخاص الذين تم إقصاؤهم عن الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد ألغى في الثالث من فبراير الجاري المرسوم الذي كان دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية بعد يومين على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر المقبل.
وعلى إثر ذلك دخلت البلاد في أزمة سياسية وشهد عدد من مدنها مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات أسفرت عن مواجهات مع قوات الأمن سقط فيها قتلى وجرحى. (النهاية)

م ر / ر ج



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