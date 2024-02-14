بعثة (إيكواس) تدعو لتغليب المصالح العليا واحترام الدستور في السنغال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 2 (كونا) -- دعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الأربعاء مختلف الأطراف في السنغال إلى تغليب المصالح العليا للبلاد والمتمثلة بالسلم والاستقرار واحترام الدستور وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي.
وقالت (إيكواس) في بيان بختام مشاورات بعثتها إلى السنغال أنها التقت جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وحثت كل الأطراف على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي بهدف التوصل إلى حلول توافقية وتهيئة الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وذات مصداقية وشاملة وشفافة".
ووجهت البعثة التي يرأسها نواب وموظفون برلمانيون "نداء عاجلا من أجل الهدوء وضبط النفس" داعية جميع الفاعلين السياسيين في السنغال إلى "الامتناع عن أي شكل من أشكال التعبير الذي يحرض على العنف ويؤجج مناخ التوتر في البلاد".
والتقت البعثة البرلمانية خلال تواجدها بالسنغال رئيس الجمعية الوطنية أمادو مام ديوب حول الوضع السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر المقبل.
كما بحث وفد المنظمة الإقليمية الوضع الحالي في البلاد مع مختلف المجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية ومع أعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين لاسيما مجموعة من الأشخاص الذين تم إقصاؤهم عن الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد ألغى في الثالث من فبراير الجاري المرسوم الذي كان دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية بعد يومين على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر المقبل.
وعلى إثر ذلك دخلت البلاد في أزمة سياسية وشهد عدد من مدنها مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات أسفرت عن مواجهات مع قوات الأمن سقط فيها قتلى وجرحى. (النهاية)
م ر / ر ج
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