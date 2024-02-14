الرئيس الامريكي يصدر مذكرة بتأجيل ترحيل 6 الاف فلسطيني من الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 2 (كونا) -- اصدر الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاربعاء مذكرة يوجه فيها بتأجيل ترحيل نحو ستة الاف فلسطيني من الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان صحفي ان "هذا القرار يأتي بهدف توفير ملاذ آمن مؤقت لبعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة وذلك في ضوء تدهور الظروف الانسانية في غزة بشكل كبير بسبب استمرار الصراع بين حركة حماس واسرائيل".
واضاف سوليفان ان من شأن هذا القرار ان "يوفر الحماية للفلسطينيين في الولايات المتحدة مع بعض الاستثناءات وتشمل المدانين بارتكاب جنايات أو الذين يشكلون تهديدا للسلامة العامة فهم ليسوا مؤهلين لقرار تأجيل الترحيل".
واوضح ان المذكرة التي تأتي في وقت يواجه بايدن انتقادات متزايدة بشأن الدعم الامريكي المتزايد للكيان الاسرائيلي المحتل تنص على ان "أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد أي حماية من هذا القبيل".
وقال بايدن في المذكرة ان "العديد من المدنيين لا يزالون بخطر في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر الماضي لذلك فإني آمر بتأجيل ترحيل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة". (النهاية)
ا م م / ر ج
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