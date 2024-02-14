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الرئيس الامريكي يصدر مذكرة بتأجيل ترحيل 6 الاف فلسطيني من الولايات المتحدة

2/14/2024 11:57:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 2 (كونا) -- اصدر الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاربعاء مذكرة يوجه فيها بتأجيل ترحيل نحو ستة الاف فلسطيني من الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان صحفي ان "هذا القرار يأتي بهدف توفير ملاذ آمن مؤقت لبعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة وذلك في ضوء تدهور الظروف الانسانية في غزة بشكل كبير بسبب استمرار الصراع بين حركة حماس واسرائيل".
واضاف سوليفان ان من شأن هذا القرار ان "يوفر الحماية للفلسطينيين في الولايات المتحدة مع بعض الاستثناءات وتشمل المدانين بارتكاب جنايات أو الذين يشكلون تهديدا للسلامة العامة فهم ليسوا مؤهلين لقرار تأجيل الترحيل".
واوضح ان المذكرة التي تأتي في وقت يواجه بايدن انتقادات متزايدة بشأن الدعم الامريكي المتزايد للكيان الاسرائيلي المحتل تنص على ان "أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد أي حماية من هذا القبيل".
وقال بايدن في المذكرة ان "العديد من المدنيين لا يزالون بخطر في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر الماضي لذلك فإني آمر بتأجيل ترحيل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة". (النهاية)

ا م م / ر ج



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