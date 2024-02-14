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دوري أبطال أوروبا: لاتسيو يفوز على بايرن ميونخ بهدف نظيف

2/14/2024 11:57:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 14 - 2 (كونا) -- فاز فريق لاتسيو الايطالي على ضيفه بايرن ميونخ الالماني بهدف وحيد اليوم الأربعاء ضمن مباريات الذهاب من الدور 16 لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب الاستاد (الأولمبي) تمكن لاتسيو من تحقيق الفوز على ضيفه الألماني في الشوط الثاني بهدف حاسم من ركلة جزاء سددها رأس الحربة تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 69 .
وتقام مبارارة الاياب في ميونيخ في الثالث من شهر مارس المقبل. (النهاية)

م ن / ر ج



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