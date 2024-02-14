دوري أبطال أوروبا: لاتسيو يفوز على بايرن ميونخ بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 14 - 2 (كونا) -- فاز فريق لاتسيو الايطالي على ضيفه بايرن ميونخ الالماني بهدف وحيد اليوم الأربعاء ضمن مباريات الذهاب من الدور 16 لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب الاستاد (الأولمبي) تمكن لاتسيو من تحقيق الفوز على ضيفه الألماني في الشوط الثاني بهدف حاسم من ركلة جزاء سددها رأس الحربة تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 69 .
وتقام مبارارة الاياب في ميونيخ في الثالث من شهر مارس المقبل. (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN14022024000071011013ID1107854459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.