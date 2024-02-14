موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137959 الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يحبل مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام استنادا الى نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل من مجلس الوزراء.
3137969 القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية يعقد غدا اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من فلسطين لبحث التحرك العربي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
3137967 واشنطن - ثلاثة من ضباط الشرطة الأمريكية يصابون بإطلاق نار أثناء تنفيذهم أمرا باعتقال شخص في العاصمة واشنطن.
3138002 واشنطن - الرئيس الامريكي جو بايدن يصدر مذكرة يوجه فيها بتأجيل ترحيل نحو ستة الاف فلسطيني من الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا وذلك بهدف توفير ملاذ آمن مؤقت لهم. (النهاية)
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