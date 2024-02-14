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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/14/2024 11:57:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137959 الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يحبل مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام استنادا الى نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل من مجلس الوزراء.
3137969 القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية يعقد غدا اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من فلسطين لبحث التحرك العربي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
3137967 واشنطن - ثلاثة من ضباط الشرطة الأمريكية يصابون بإطلاق نار أثناء تنفيذهم أمرا باعتقال شخص في العاصمة واشنطن.
3138002 واشنطن - الرئيس الامريكي جو بايدن يصدر مذكرة يوجه فيها بتأجيل ترحيل نحو ستة الاف فلسطيني من الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا وذلك بهدف توفير ملاذ آمن مؤقت لهم. (النهاية)

ر ج



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