واشنطن : بايدن يمنح حماية قانونية للمهاجرين الفلسطينيين من الترحيل لأسباب إنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن, 15 شباط ( بترا ) - منح الرئيس الأميركي جو بايدن , حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا، وفق ما أعلن البيت الابيض , مساء الأربعاء ، فيما يواجه بايدن غضبا شديدا , بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات , بحسب واشنطن تايمز .
وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" في قطاع غزة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو ستة آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمات.
وجاء في مرسوم بايدن أنه بعد السابع من تشرين الأول ، "تدهورت بشكل كبير" الظروف الإنسانية هناك وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى , وبينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني، لا يزال العديد من المدنيين في خطر"، مضيفا "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة الى اشعار اخر "
_ _ (بترا )
ب خ / س س
15/02/2024 06:56:21
MENAFN14022024000117011021ID1107854457
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