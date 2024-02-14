انخفاض ملموس وسط أجواء باردة وماطرة في أغلب المناطق حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)-تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تهطل الامطار بإذن الله تعالى بين الحين والآخر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون غزيرة أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ومع ساعات الليل تضعف شدة هطول المطر على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها ، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصةً فوق المرتفعات الجبلية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة أحياناً خاصة في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

يطرأ السبت، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما ويطرأ الأحد، إرتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات منخفضة وهناك إحتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 3 وفي مرتفعات الشراة 9 - 2, وفي مناطق البادية 17 - 8 وفي مناطق السهول 15 - 7, وفي الأغوار الشمالية 19 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ س س

15/02/2024 06:35:58

