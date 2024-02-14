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8 شهداء حصيلة شبه نهائية لغارة إسرائيلية جنوب لبنان

2/14/2024 11:57:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 15شباط (بترا)- استشهد 8 أشخاص وجرح 7 آخرون، في حصيلة شبه نهائية لضحايا الغارة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مبنى بمدينة النبطية جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا)، في بيروت، إن أحد القتلى مسؤول في حزب الله، وقد نعاه الحزب في بيان.
وأضاف، إن الغارة حصلت بصاروخ موجه، وأدت إلى تدمير الشقة وإحداث تصدعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط، مثلما أدت الغارة الى أضرار فادحة في الأبنية المحيطة والسيارات المركونة في الشارع.
--(بترا)
ب ع/ع ط
15/02/2024 01:19:19

MENAFN14022024000117011021ID1107854451

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