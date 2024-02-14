ارتفاع في مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بعد انخفاضها، أمس الأول، بشكل كبير جدا، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 76 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 151 نقطة ليصل إلى 38424 نقطة أي بنسبة أقل من واحد بالمئة من الأسهم.

كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 203 نقاط ليصل إلى 15859 أي بنسبة 1.3 بالمئة من قيمة حجم الأسهم.

أما مؤشر (S&P500) ، فارتفع نحو 47 نقطة ليصل الى 5000 نقطة بزيادة نسبتها 1 بالمئة تقريبا.

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

15/02/2024 00:35:19