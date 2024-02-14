ارتفاع في مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 15 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بعد انخفاضها، أمس الأول، بشكل كبير جدا، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 76 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 151 نقطة ليصل إلى 38424 نقطة أي بنسبة أقل من واحد بالمئة من الأسهم.
كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 203 نقاط ليصل إلى 15859 أي بنسبة 1.3 بالمئة من قيمة حجم الأسهم.
أما مؤشر (S&P500) ، فارتفع نحو 47 نقطة ليصل الى 5000 نقطة بزيادة نسبتها 1 بالمئة تقريبا.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
15/02/2024 00:35:19
MENAFN14022024000117011021ID1107854450
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